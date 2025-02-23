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Салах - о победе над Манчестер Сити: Против них всегда тяжело играть

Англия
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Сверхрезультативный нападающий красных сохраняет спокойствие

Салах - о победе над Манчестер Сити: Против них всегда тяжело играть

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал победу его команды над "Манчестер Сити" (0:2).

"Это невероятный результат. Здесь всегда трудно выиграть матч. Они являются очень сложной командой, которой руководит замечательный менеджер. Они доминировали на протяжении игры. Я думаю, что они могут побеждать любого на своем поле, однако нам удалось их обыграть. Я доволен этим".

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"Мы ведем борьбу за титул АПЛ, поэтому эта победа для нас является особенной. Они четыре раза подряд выигрывали чемпионат Англии. Надеюсь, что мы будем сохранять спокойствие, поскольку в конце сезона появляется давление на команду. Мы хотим играть в наш футбол и одерживать победы в каждой игре. Мы должны выиграть трофей. Я и все остальные в команде отдадим все силы ради еще одного трофея АПЛ".

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Напомним, что Мохамед Салах в этом сезоне АПЛ забил 25 голов и отдал 16 ассистов в 27 матчах.

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Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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