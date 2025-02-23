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Одни создают моменты, другие забивают. Манчестер Сити – Ливерпуль 0:2. Обзор матча
Мерсисайдцы увеличивают отрыв
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме "красные" дважды забили хозяевам, а после перерыва могли делать разгромный счет, но помешал офсайд. "Небесно-голубые" владели территориальным преимуществом (66%), чаще били по воротам (удары 16-8), но это не изменило цифры на табло.
Подопечные Гвардиолы замыкают топ-4 (44 очка). 26 февраля коллектив приедет к "Тоттенхэму". "Скаузеры" возглавляют таблицу (64 балла). Впереди домашняя встреча с "Ньюкаслом".
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Смотрите обзор матча 26 тура АПЛ
Манчестер. Этихад Стедиум
Голы: Салах, 14, Собослай, 37
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