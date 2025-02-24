Настоящий бой между претендентами на зону ЛЧ. Ньюкасл – Ноттингем 4:3. Обзор матча

"Лесники" забили быстрый мяч, но к перерыву хозяева ответили 4 раза. Во втором тайме гости попытались отыграться с 1:4, но не хватило времени, а из 12 ударов только два оказались результативными.

Подопечные Хау замыкают топ-5 (44 очка). 26 февраля коллектив посетит "Ливерпуль". "Красно-белые" проиграли третий раз в последних четырех встречах, но все еще остаются на 3-й строчке (47 баллов). Впереди домашний поединок с "Арсеналом".

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Смотрите обзор матча 26 тура АПЛ

Ньюкасл. Сент-Джеймс Парк, 52 223 зрителя

Ньюкасл – Ноттингем 4:3

Голы: Майли, 23, Мерфи, 25, Исак, 33 (п), 34 – Хадсон-Одой, 6, Миленкович, 63, Ейтс, 90