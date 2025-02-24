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Пеп Гвардиола прокомментировал матч против Ливерпуля

Англия

Тренер доволен желанием и страстью "Ман Сити"

Пеп Гвардиола прокомментировал матч против Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пеп Гвардиола считает, что две последние игры "Манчестер Сити" в "Премьер-лиге" были полны характера, который он узнает и хочет видеть в своей команде. Комментируя поражение 0:2 от лидера АПЛ "Ливерпуля", Гвардиола сказал следующее.

"Этого недостаточно, но в двух последних матчах АПЛ я узнал свою команду. "Ньюкасл" и сегодня - мы были великолепными в обоих матчах. Против "Реала" мы не показали достаточно хорошей игры, чтобы пройти дальше, но сегодня - ритм, прессинг и сплоченность большинства игроков, которые выступали на сложных позициях... Я одобряю это, и это было действительно хорошо.

Анализируя сегодняшнюю игру, она была очень хорошей. Мы проиграли, поэтому здесь не так много можно сказать. Сколько раз мы доходили до лицевой линии - это просто мечта, но дальше нам не хватало последнего штриха, и в финальной трети мы создали немного моментов. Это непросто.

Вся команда - это молодые игроки, за исключением Кевина и Натана. Очень молодая команда, которая является будущим этого клуба. Они играли против команды, которая, возможно, выиграет Премьер-лигу, и мы вели себя очень хорошо. Это была равная игра с моментами после стандартов", - сказал Пеп.

Добавим, что после 26-ти сыгранных матчей "Ман Сити" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 44 очками. У первого "Ливерпуля", который сыграл на матч больше, 64 балла.

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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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