Пеп Гвардиола прокомментировал матч против Ливерпуля

Пеп Гвардиола считает, что две последние игры "Манчестер Сити" в "Премьер-лиге" были полны характера, который он узнает и хочет видеть в своей команде. Комментируя поражение 0:2 от лидера АПЛ "Ливерпуля", Гвардиола сказал следующее.

"Этого недостаточно, но в двух последних матчах АПЛ я узнал свою команду. "Ньюкасл" и сегодня - мы были великолепными в обоих матчах. Против "Реала" мы не показали достаточно хорошей игры, чтобы пройти дальше, но сегодня - ритм, прессинг и сплоченность большинства игроков, которые выступали на сложных позициях... Я одобряю это, и это было действительно хорошо.

Анализируя сегодняшнюю игру, она была очень хорошей. Мы проиграли, поэтому здесь не так много можно сказать. Сколько раз мы доходили до лицевой линии - это просто мечта, но дальше нам не хватало последнего штриха, и в финальной трети мы создали немного моментов. Это непросто.

Вся команда - это молодые игроки, за исключением Кевина и Натана. Очень молодая команда, которая является будущим этого клуба. Они играли против команды, которая, возможно, выиграет Премьер-лигу, и мы вели себя очень хорошо. Это была равная игра с моментами после стандартов", - сказал Пеп.