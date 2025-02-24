Ман Юнайтед и Челси готовы активировать клаусулу звезды Наполи

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен, который сейчас выступает за турецкий "Галатасарай" на правах аренды, заинтересовал "Ман Юнайтед" и "Челси".

26-летний нападающий сборной Нигерии был близок к уходу из "Наполи" еще в начале сезона, но в конце концов присоединился к "Галатасараю" на правах аренды. После завершения сделки он вернется в итальянский клуб, который может продать его этим летом.

Как сообщает Napoli Magazine, в контракте Осимхена прописана клаусула, которая позволяет ему перейти в иностранный клуб за 75 миллионов евро. "Манчестер Юнайтед" и "Челси" готовы заплатить эту сумму за форварда.

Джошуа Зиркзе не оправдал ожиданий в составе "Юнайтед", поэтому клуб нуждается в более надежном форварде, которым может стать Осимхен. "Челси" также ищет высококлассного нападающего, ведь команда слишком зависит от Коула Палмера и Николя Джексона в завершающей стадии атак. Переход в Англию может стать очень привлекательным вариантом для Осимхена.

Добавим, что в текущем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 5 результативных передач в 25 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.