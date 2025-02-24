  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ман Юнайтед и Челси готовы активировать клаусулу звезды Наполи
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ман Юнайтед и Челси готовы активировать клаусулу звезды Наполи

Англия

Нападающий может переехать в Англию

Ман Юнайтед и Челси готовы активировать клаусулу звезды Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен, который сейчас выступает за турецкий "Галатасарай" на правах аренды, заинтересовал "Ман Юнайтед" и "Челси".

26-летний нападающий сборной Нигерии был близок к уходу из "Наполи" еще в начале сезона, но в конце концов присоединился к "Галатасараю" на правах аренды. После завершения сделки он вернется в итальянский клуб, который может продать его этим летом.

Как сообщает Napoli Magazine, в контракте Осимхена прописана клаусула, которая позволяет ему перейти в иностранный клуб за 75 миллионов евро. "Манчестер Юнайтед" и "Челси" готовы заплатить эту сумму за форварда.

Джошуа Зиркзе не оправдал ожиданий в составе "Юнайтед", поэтому клуб нуждается в более надежном форварде, которым может стать Осимхен. "Челси" также ищет высококлассного нападающего, ведь команда слишком зависит от Коула Палмера и Николя Джексона в завершающей стадии атак. Переход в Англию может стать очень привлекательным вариантом для Осимхена.

Добавим, что в текущем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 5 результативных передач в 25 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.

Читайте такжеЛЕ. Галатасарай - АЗ 2:2 (1:4). Не звезды, а сбитые летчики...
По теме
yellow-arrow
Нападающий Ман Сити находит позитив в поражении от Ливерпуля
yellow-arrow
Пеп Гвардиола прокомментировал матч против Ливерпуля
yellow-arrow
Настоящий бой между претендентами на зону ЛЧ. Ньюкасл – Ноттингем 4:3. Обзор матча
Челси (Лондон) Наполи Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Napoli Magazine
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости