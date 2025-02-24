Нападающий Ман Сити находит позитив в поражении от Ливерпуля

Джереми Доку считает, что, несмотря на поражение 0:2 от лидера АПЛ "Ливерпуля" на "Этихаде", команда продемонстрировала много хорошего. Вингер считает, что общая игра команды дает основания для оптимизма.

"Мы старались. Я имел много атакующих моментов, но после двух пропущенных голов они очень глубоко сели в оборону, хорошо защищались и играли на контратаках, поэтому нам было трудно находить свободные зоны. Бывают такие матчи. Мы просто должны двигаться дальше и вынести положительные моменты из этой игры.

Если честно, я не думаю, что они были намного лучше нас. Они забили после стандарта и длинной передачи, но это заслуга "Ливерпуля". Мы знаем их сильные стороны, знаем, что они любят играть на пространстве. Они это сделали хорошо, и после такого трудно вернуться в игру.

"Мы хорошо играли, но могли лучше использовать свои моменты. Сегодня мы действовали против них лучше, чем в выездном матче. Да, есть отрыв в турнирной таблице, но нельзя сказать, что они нас полностью переиграли. Теперь нужно проанализировать игру и понять, что я могу улучшить лично, а что мы можем улучшить как команда", - сказал Доку.