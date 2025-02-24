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Нападающий Ман Сити находит позитив в поражении от Ливерпуля

Англия

Надо проанализировать игру

Нападающий Ман Сити находит позитив в поражении от Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Джереми Доку считает, что, несмотря на поражение 0:2 от лидера АПЛ "Ливерпуля" на "Этихаде", команда продемонстрировала много хорошего. Вингер считает, что общая игра команды дает основания для оптимизма.

"Мы старались. Я имел много атакующих моментов, но после двух пропущенных голов они очень глубоко сели в оборону, хорошо защищались и играли на контратаках, поэтому нам было трудно находить свободные зоны. Бывают такие матчи. Мы просто должны двигаться дальше и вынести положительные моменты из этой игры.

Если честно, я не думаю, что они были намного лучше нас. Они забили после стандарта и длинной передачи, но это заслуга "Ливерпуля". Мы знаем их сильные стороны, знаем, что они любят играть на пространстве. Они это сделали хорошо, и после такого трудно вернуться в игру.

"Мы хорошо играли, но могли лучше использовать свои моменты. Сегодня мы действовали против них лучше, чем в выездном матче. Да, есть отрыв в турнирной таблице, но нельзя сказать, что они нас полностью переиграли. Теперь нужно проанализировать игру и понять, что я могу улучшить лично, а что мы можем улучшить как команда", - сказал Доку.

Добавим, что в этом сезоне 22-летний бельгиец забил 6 голов и отдал 7 ассистов в 24 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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