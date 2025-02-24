Ливерпуль близок к продлению контракта с лидером команды

Как сообщает издание Fichajes, Мохамед Салах и "Ливерпуль", похоже, нашли общий язык после месяцев спекуляций относительно его будущего. Нападающий все ближе к подписанию нового контракта с "красными". Руководство английского клуба активно работало над тем, чтобы не потерять его бесплатно в конце сезона, и все указывает на то, что переговоры продвинулись в положительном направлении.

Еще несколько месяцев назад казалось маловероятным, что Салах останется, но сейчас ситуация изменилась, и все указывает на продолжение его сотрудничества с клубом.

Руководство клуба рассматривает продление контракта Салаха как приоритетную задачу не только из-за его нынешней формы, но и из-за значения для раздевалки. Выступления нападающего в этом сезоне позволяет рассматривать его как одного из главных фаворитов на Золотой мяч-2025, что станет признанием его исключительной карьеры в "Ливерпуле".

Добавим, что в этом сезоне на счету Мохамеда Салаха 30 голов и 21 ассист в 38 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.