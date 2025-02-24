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Совладелец Ман Юнайтед может положить конец идеям Рубена Аморима
Радикальное решение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рубен Аморим оказывается под все большим давлением из-за необходимости изменить свой подход в "Манчестер Юнайтед".
Настаивание португальца на игре по схеме 3-4-2-1 вызывает серьезное недовольство как среди болельщиков, так и внутри команды. Из-за этого появляются предположения, что сэр Джим Рэтклифф и INEOS могут вмешаться или даже пойти на более радикальный шаг - прекратить сотрудничество с тренером.
Под руководством Аморима команда одержала 9 побед и потерпела 9 поражений в 22 матчах. Однако больше всего критики вызывает именно его упрямство относительно тактической схемы, которая не только не оправдывает себя, но и не соответствует подбору игроков в составе "МЮ".
Несмотря на отсутствие прямых намеков на возможное увольнение из-за неудачных результатов или тактики, INEOS и Рэтклифф могут вмешаться в ситуацию и требовать немедленного улучшения результатов, заставив Аморима адаптировать тактику, чтобы избежать дальнейшего давления и кризиса доверия.
Добавим, что после 26 сыгранных матчей "МЮ" занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ с 30 очками.
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