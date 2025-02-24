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Манчестер Сити может использовать своего воспитанника для трансфера звезды Байера

Англия

Клубы заинтересованы в игроках друг друга

Манчестер Сити может использовать своего воспитанника для трансфера звезды Байера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Daily Mail, полузащитник "Манчестер Сити" Джеймс Макати остается в сфере интересов "Байера". Чемпионы Германии уже стремились подписать 22-летнего хавбека и даже сделали официальный запрос в январе, однако "Сити" отклонил это предложение.

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Однако с приближением лета ситуация может измениться. "Сити" является одним из клубов, которые хотят подписать лидера "Байера" Флориана Вирца, и немецкий клуб активно ищет плеймейкера, способного его заменить. Макати остается среди кандидатов.

Гвардиола высоко ценит 22-летнего англичанина. Сам Макати не скрывает желания закрепиться в первой команде "Сити", однако конкуренция очень высока.

Этим летом "Сити" может потерять Джека Грилиша и Кевина Де Брюйне, что могло бы открыть шансы для Макати, но его привлекает перспектива стабильной игровой практики. При этом "Сити" считается одним из фаворитов в борьбе за Вирца и "Байер" может рассмотреть возможность включения Макати в сделку по продаже немца.

Добавим, что в этом сезоне на счету Макати 6 голов в 19 матчах за "Ман Сити" во всех турнирах.

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Байер (Леверкузен) Манчестер Сити Флориан Виртц Джеймс Макати
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Алексей Полищук
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