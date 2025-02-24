Гари Линекер советует Арсеналу форварда вместо Александера Исака

Микель Артета считает Исака идеальным нападающим для своей команды, даже больше чем Беньямина Шешка. Однако "Ньюкасл" может запросить за своего лидера 150 миллионов фунтов, что заставит "канониров" побить собственный трансферный рекорд.

Экс-форвард сборной Англии Гари Линикер считает, что идеальным вариантом для "Арсенала" является Лиам Делап из "Ипсвича".

"Если бы я был на их месте, я бы взял Делапа из "Ипсвича". Да, он еще молод и не полностью доказал свой уровень, но он забивает много голов в Премьер-лиге за команду, которая борется за выживание. Мне нравится его движение", - сказал Линекер.

Добавим, что в этом сезоне на счету 22-летнего Делапа 10 голов и 2 ассиста в 27 матчах за "Ипсвич" во всех турнирах.