Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тен Хаг: Мы имели успех в Манчестер Юнайтед
Специалист также рассказал о своих планах на будущее
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился воспоминаниями о своей работе в английском клубе.
"Мы имели успех в Манчестер Юнайтед, но я всегда говорил - есть куда расти. Того, что было хорошего, оказалось недостаточно".
Специалист также рассказал о своих планах на будущее:
"Я уже принял решение не принимать каких-либо предложений до лета. Если в мире есть вещи, по которым я скучаю, то это "Олд Траффорд".
Напомним, что в октябре 2024 года тен Хаг был уволен с поста тренера "Манчестер Юнайтед", на его место пришел Рубен Аморим.
Популярное сейчас
- Ванат отреагировал на слова Милевского после гола в ворота Карпат
- "Он должен"... Суркис назвал условие, при котором продаст Бражко
- Три года абсолютного героизма. Зеленский обратился к украинцам в годовщину российского вторжения
- Пеп Гвардиола требует от Манчестер Сити три трансфера на лето
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Украина получит от Евросоюза новую финансовую помощь. О какой сумме идет речь?