Нико Гонсалес: дорого, но перспективно?

Зимнее трансферное окно уже далеко позади и все дружно обсуждают предстоящие летние покупки, но осталась некая недосказанность. "Манчестер Сити" был активен на рынке и потратил более 200 млн евро, из которых 60 пошли на молодого испанского полузащитника. Пеп Гвардиола постоянно твердил о линии обороны. Нужны защитники, так как постоянные травмы не дают в полной мере раскрывать потенциал команды. Руководство услышало тренера и выделили средства, на которые и была укреплена защитная линия. Но все прекрасно понимали, что одна из основных проблем "горожан" – это отсутствие Родри в центре поля.

Мы неоднократно слышали громкие фамилии из "Баварии" или "Реала", но от слов к делу так никто и не перешел. И здесь всплывает информация, что "Манчестер Сити" готов забрать игрока, который является воспитанником "Барселоны", но выступает за "Порту". Все это происходило прямо в последние часы перед закрытием трансферного окна. Почему Пеп Гвардиола выбрал именно этого игрока и как так вышло, что Нико стоил до 20 млн евро, а по факту было заплачено 60?

Гонсалес происходит из известной футбольной семьи и уже успел поиграть в трех больших клубах, но теперь его ждет самый серьезный вызов в карьере – замена действующего обладателя "Золотого мяча" в решающей части сезона за "Сити", который продолжает находиться в кризисе. И что-то у него действительно получается, так как Гвардиола в одном из последних интервью назвал полузащитника мини-Родри.

Становление футболистом

Нико – сын легендарного полузащитника "Депортиво Ла-Корунья" Франа, который провел 17 лет в клубе и был частью знаменитой команды, завоевавшей титул чемпиона Ла Лиги в сезоне 1999/2000 и одержавшей ряд памятных побед в Лиге чемпионов в начале 2000-х. Фран сыграл ключевую роль в эпическом камбэке "Депортиво" в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Милана" в 2004 году, забив решающий гол в победе 5:4 по сумме двух матчей после того, как испанцы уступали 1:4.

Несмотря на столь выдающееся футбольное наследие, сам Нико изначально не проявлял интереса к футболу. "Сначала Нико не хотел играть в футбол, – вспоминал Фран. – В шесть лет у него не было никакого интереса. Я тогда еще сам играл, и, возможно, он устал от постоянных переездов. Но в какой-то момент что-то изменилось – и он вдруг начал играть".

Нико повезло: у него было собственное мини-поле для тренировок, а его наставником был бывший игрок сборной Испании. К 10 годам он уже выступал за команду U-13 своего местного клуба "Монтаньерос" в Галисии и ярко проявил себя на турнире с участием "Барселоны" и "Реала", забив дубль в ворота каталонцев.

Оба испанских гранда заинтересовались юным талантом, и, несмотря на более выгодное предложение от "Реала", Нико и его мать выбрали "Барселону". В 2013 году он поступил в знаменитую академию "Ла Масия" и постепенно прогрессировал, став ключевым игроком второй команды к сезону 2020/21.

Первая основа

Нико дебютировал в первом туре сезона 2021/22, выйдя на замену в матче против "Реал Сосьедад", и вскоре стал игроком основы. Тогда испанец провел очень достойный сезон со средней оценкой в районе 7. Учитывая возраст тогда можно было смело сказать, что это будущее "Барселоны". Ведь точность паса составляла 90% и я вам скажу, что не каждый опытный игрок может похвастаться такими показателями. Контроль мяча был на уровне 80%, а отбор в пределах 70%.

Он действительно заявил о себе в составе "Барселоны" во время сказочной недели в декабре, когда впервые забил в матче с "Осасуной" (2:2), приняв передачу от Гави и отправив мяч в сетку. Семь дней спустя он спас "Барсу" от позора перед собственными болельщиками: каталонцы растеряли преимущество в два гола против испытывавшего трудности "Эльче", но Нико появился в решающий момент, снова обработал пас Гави и мощным ударом принес команде победу. Это все не было случайностью, ведь мы знаем, что испанец весьма универсальный футболист. Его основной позицией является ЦОП (центральный опорный полузащитник), но также он может быть заигран как ЦП и ЦАП.

Высокий рост (188 см) вызвал сравнения с Серхио Бускетсом на раннем этапе карьеры, и тогдашний тренер молодежки "Барсы" Франсиско Хавьер Гарсия Пимиента сказал в 2021 году: "Если "Барселона" стремится к совершенству, Нико будет заменой Бускетсу на долгие годы".

Как идут дела сейчас

Однако успешный старт Нико в "Барсе" замедлился: Гави и Педри закрепились в основе при Хави, и Гонсалесу приходилось довольствоваться выходами на замену. А всем известно, что молодой игрок не должен просиживать свои лучшие годы на скамейке запасных. В сезоне 2022/23 он отправился в аренду в "Валенсию", но не смог закрепиться в составе при Дженнаро Гаттузо, а затем в декабре сломал ногу, из-за чего выбыл на три месяца. Однако он вернулся сильнее, и его уверенное завершение сезона убедило "Порту" подписать его за 8.5 млн евро.

В Португалии он не сразу заиграл, и тренер Сержиу Консейсау признался, что Нико столкнулся с "трудным переходом". Однако постепенно он освоился с требованиями наставника и с января 2024 года стал игроком основы. Немаловажное наблюдение, Гонсалес не утратил свои навыки и его показатели остались прежними. Он неоднократно участвовал в атаках и даже сумел дважды забить.

"Сержиу Консейсау требует многого от всех нас, и для меня это было очень важно. В 20-21 год я уже имел большой опыт игры в первой лиге, но его требования помогли мне прогрессировать. Я сильно вырос и сейчас намного лучше, чем год назад", — сказал он по окончании сезона.

Уход Консейсау летом вызвал нестабильность в клубе, и "Порту" провалил сезон, уволив тренера Витора Бруно в январе. Однако Нико стал одним из немногих светлых пятен в неудачной кампании: он выходил в старте в 17 из 19 матчей чемпионата перед переходом в "Сити", забил пять голов и отдал две результативные передачи. В Лиге Европы он также внес важный вклад, ассистировав в матчах с "Андерлехтом" и "Хоффенхаймом" и отдав предголевую передачу в игре против "Манчестер Юнайтед". Позже он забил единственный гол в решающем матче против "Маккаби Тель-Авив", который вывел "Порту" в плей-офф.

Его последние выступления убедили "Сити" в необходимости срочно подписать полузащитника перед закрытием трансферного окна. Сам Гонсалес назвал переход "идеальной возможностью на данном этапе карьеры", а спортивный директор "горожан" охарактеризовал его как "очень талантливого молодого полузащитника" и "идеальное приобретение для "Манчестер Сити".

В чем его сила?

Будучи воспитанником "Ла Масии", Гонсалес обладает великолепным контролем мяча и коротким пасом, что делает его естественным элементом полузащиты Гвардиолы. Если мы посмотрим на воспитанников сине-гранатовых, то увидим, что там все как на подбор. Огромный акцент делается непосредственно на владение и изысканные передачи. Он сам объяснил: "В "Барселоне" с детства учат, что самый эффективный способ – это играть просто, в одно-два касания и быстро".

Бывший тренер "Порту" Витор Бруно также отметил: "Гонсалес обладает уникальной способностью ломать линии с мячом и читать игру, находясь впереди". Он может играть как опорника, так и в более атакующей роли. В этом сезоне он особенно хорош в последней роли, забив семь голов во всех турнирах.



Все, что есть у Нико так необходимо Гвардиоле. Давайте вспомним тот самый звездный час "Манчестер Сити". Владение "горожан" было в среднем в районе 70%, а короткие передачи позволяли без особых проблем добираться до ворот оппонентов. И сейчас, когда Родри травмирован, а центр поля оказался пустым его так никто в должном объеме и не смог заменить. Но Гвардиола смотрит на перспективу и адаптирует парня в систему своей команды. Нико будет иметь свой квадрат ответственности в центре поля и это безусловно будет зона опорного полузащитника.

А справится ли?

Несмотря на репутацию и солидный опыт на высоком уровне в молодом возрасте, многие считают, что Гонсалес еще не достиг своего пика, и неясно, сможет ли он справиться с требованиями "Сити". Так было всегда и критики на регулярной основе сомневаются в молодых талантах. Тем самым они конечно же создают давление и влияют на психологическое состояние футболистов.

Эксперт Жюльен Лоранс выразил сомнения: "Вероятно, они переплатили за него, но поражение от "Арсенала" показало срочную необходимость в новом опорнике. Он не был достаточно хорош ни для "Барселоны", ни для "Валенсии". Да, он забил "Маккаби", провел хороший матч, но ничего выдающегося. Однако игра в более сильной команде может его развить".

То, что за Нико заплатили гораздо больше денег, чем он стоит на самом деле – это факт. Но это ведь рынок и мы прекрасно понимаем его правила. Вспомните Кепу, которого продали за 80 млн евро только из-за обстоятельств. "Атлетик" просто воспользовался моментом, когда трансферное окно закрывалось, а у "Челси" была острая необходимость в голкипере. Также и здесь случилось. Время поджимало, а "Манчестер Сити" уже не мог больше ждать и выходить на поле без опорника.

Главный акцент Гонсалеса должен быть на контакте с тренером. Как бы банально это не звучало, но они необходимы друг другу. Гвардиола сделает все возможное, чтобы в списке лучших опорных полузащитников планеты было имя Нико. База, которая уже заложена в испанце позволит ему быть задействованным в основном составе "Манчестер Сити". Помимо всего этого нужно обратить внимание на физическую форму и выносливость. Испания, Португалия – это все здорово, но темп и футболисты АПЛ – это совершенно другой уровень.

Нико — хороший игрок, у него есть все качества, чтобы заиграть в "Сити". Однако ему придется выйти на новый уровень. Будет интересно посмотреть, как он себя проявит, но клуб заплатил за него огромные деньги — это серьезная сумма для игрока, который пока не демонстрировал игру на таком уровне. И если мы не будем обращать внимание на финансовую составляющую, тогда ситуация обретет совершенно другой характер. Ведь Мудрик также был переоценен и сумма в 100 млн евро (с бонусами) просто раздавила его потенциал.

Что дальше?

После подписания контракта с "Сити" Гонсалес заявил: "Я хочу испытать себя в Англии", и это как нельзя кстати, ведь его сразу же ждет серьезное испытание.

"Посмотрите на состав этой команды… Это невероятно, он полон мировых звезд, — сказал Гонсалес. — Нет футболиста в мире, который не хотел бы быть частью этого коллектива. Я знаю, какую репутацию имеет Пеп, и не могу дождаться работы с ним. Честно говоря, для меня честь, что он хочет видеть меня в своей команде. Я в восторге".

Нельзя сказать, что дебют за "Сити" удался. В том матче Нико был заменен на 22-й минуте из-за легкой травмы. После чего была скамейка запасных в поединке Лиги чемпионов против "Реала". И вот уже мы видим Гонсалеса в основном составе против "Ньюкасл Юнайтед" и конечно же ответный поединок на "Сантьяго Бернабеу", где испанец отметился своим первым голом. Как бы все не шло – это только начало, а зная Пепа Гвардиолу можно смело сказать, что нас ждет очередная звезда в "Манчестер Сити"