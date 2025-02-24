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Манчестер Юнайтед объявил об очередном сокращении рабочих мест
Клуб планирует сократить около 150-200 рабочих мест
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" объявил об очередном сокращении рабочих мест в рамках плана трансформации корпоративной структуры, чтобы улучшить финансовую устойчивость клуба и повысить операционную эффективность.
План трансформации направлен на возвращение "Манчестер Юнайтед" к прибыльности после пяти лет подряд убытков, начиная с 2019 года. Это позволит создать более прочную финансовую платформу для инвестиций в успех мужской и женской команд, а также в улучшение инфраструктуры.
В рамках этих мероприятий клуб планирует сократить около 150-200 рабочих мест после консультаций с работниками. Это станет дополнением к 250 сокращениям, которые были проведены в прошлом году.
Club statement: United announce transformation plan.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) February 24, 2025
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