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Манчестер Юнайтед объявил об очередном сокращении рабочих мест

Англия

Клуб планирует сократить около 150-200 рабочих мест

Манчестер Юнайтед объявил об очередном сокращении рабочих мест

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" объявил об очередном сокращении рабочих мест в рамках плана трансформации корпоративной структуры, чтобы улучшить финансовую устойчивость клуба и повысить операционную эффективность.

План трансформации направлен на возвращение "Манчестер Юнайтед" к прибыльности после пяти лет подряд убытков, начиная с 2019 года. Это позволит создать более прочную финансовую платформу для инвестиций в успех мужской и женской команд, а также в улучшение инфраструктуры.

В рамках этих мероприятий клуб планирует сократить около 150-200 рабочих мест после консультаций с работниками. Это станет дополнением к 250 сокращениям, которые были проведены в прошлом году.

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
МЮ
Опубликовал: Екатерина Власова
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