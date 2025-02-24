"Манчестер Юнайтед" объявил об очередном сокращении рабочих мест в рамках плана трансформации корпоративной структуры, чтобы улучшить финансовую устойчивость клуба и повысить операционную эффективность.

План трансформации направлен на возвращение "Манчестер Юнайтед" к прибыльности после пяти лет подряд убытков, начиная с 2019 года. Это позволит создать более прочную финансовую платформу для инвестиций в успех мужской и женской команд, а также в улучшение инфраструктуры.

В рамках этих мероприятий клуб планирует сократить около 150-200 рабочих мест после консультаций с работниками. Это станет дополнением к 250 сокращениям, которые были проведены в прошлом году.

Club statement: United announce transformation plan.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 24, 2025