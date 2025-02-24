Тренер Челси высказался об игре Палмера

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал текущую форму лидера своей команды Коула Палмера.

"Меня не волнует Коул и его форма. Я всегда беспокоюсь об общих результатах, но не беспокоюсь о Палмере, потому что он - человек, и у него могут быть моменты, когда ему сложно.

Проблема с Коулом в том, что мы полагаемся на него во всем, а я с самого начала говорил, что нам надо полагаться на команду", - сказал специалист.