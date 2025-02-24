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Тренер Челси высказался об игре Палмера

Англия

Меня не волнует Коул и его форма (с)

Тренер Челси высказался об игре Палмера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал текущую форму лидера своей команды Коула Палмера.

"Меня не волнует Коул и его форма. Я всегда беспокоюсь об общих результатах, но не беспокоюсь о Палмере, потому что он - человек, и у него могут быть моменты, когда ему сложно.

Проблема с Коулом в том, что мы полагаемся на него во всем, а я с самого начала говорил, что нам надо полагаться на команду", - сказал специалист.

Палмер в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 6 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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