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Тренер Челси высказался об игре Палмера
Меня не волнует Коул и его форма (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска прокомментировал текущую форму лидера своей команды Коула Палмера.
"Меня не волнует Коул и его форма. Я всегда беспокоюсь об общих результатах, но не беспокоюсь о Палмере, потому что он - человек, и у него могут быть моменты, когда ему сложно.
Проблема с Коулом в том, что мы полагаемся на него во всем, а я с самого начала говорил, что нам надо полагаться на команду", - сказал специалист.
Палмер в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 6 ассистов.
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