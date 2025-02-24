Челси – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если когда-то и есть удобный момент для того, чтобы обыгрывать "Челси", то сейчас именно та идеальная возможность. Команда не показывает новых идей, а старые перестали работать. Глубокий кризис подопечных Марески позволяет соперникам активно этим пользоваться.

Вот только Иван Юрич и сам имеет немало проблем со своей командой, поэтому сможет ли он воспользоваться такой возможностью, большой вопрос.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени во вторник, 25 февраля.

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1.22 7.20 12.50 Узнать больше

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