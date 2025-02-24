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Челси – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Иван Юрич попытается воспользоваться кризисным состоянием лондонцев

Челси – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если когда-то и есть удобный момент для того, чтобы обыгрывать "Челси", то сейчас именно та идеальная возможность. Команда не показывает новых идей, а старые перестали работать. Глубокий кризис подопечных Марески позволяет соперникам активно этим пользоваться.

Вот только Иван Юрич и сам имеет немало проблем со своей командой, поэтому сможет ли он воспользоваться такой возможностью, большой вопрос.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени во вторник, 25 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Челси" — "Саутгемптон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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