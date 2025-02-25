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Челси – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Энцо Мареска и его шанс наконец-то выиграть
Getty Images / Global Images Ukraine
Глубокий кризис лондонцев затянулся и после частичных улучшений против "Виллы", но все равно итогового поражения, они получают шанс наконец вернуться на победный путь, ведь будут играть против главного аутсайдера сезона.
Может ли этот катастрофически аморфный "Челси" забрать три очка в матче против «Саутгемптона»? Как ни странно, но этот вопрос открыт?
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени во вторник, 25 февраля.
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Английская Премьер-лига. 27-й тур.
25 февраля. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Томас Брамалл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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