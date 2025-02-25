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Челси – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Энцо Мареска и его шанс наконец-то выиграть

Челси – Саутгемптон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Глубокий кризис лондонцев затянулся и после частичных улучшений против "Виллы", но все равно итогового поражения, они получают шанс наконец вернуться на победный путь, ведь будут играть против главного аутсайдера сезона.

Может ли этот катастрофически аморфный "Челси" забрать три очка в матче против «Саутгемптона»? Как ни странно, но этот вопрос открыт?

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени во вторник, 25 февраля.

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Английская Премьер-лига. 27-й тур.

25 февраля. 22:15. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Челси" — "Саутгемптон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска Саутгемптон Иван Юрич смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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