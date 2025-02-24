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Тухель провел переговоры с защитником Арсенала, чтобы тот вернулся в сборную Англии

Англия

Детали разговора между ними остаются конфиденциальными

Тухель провел переговоры с защитником Арсенала, чтобы тот вернулся в сборную Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель активно работает над формированием состава команды на отборочные матчи Чемпионата мира 2026 года. Среди игроков, с которыми Тухель провел переговоры, - правый защитник "Арсенала" Бен Уайт, который не играл за сборную с марта 2022 года.

По информации Telegraph Sport, Тухель лично пообщался с Уайтом, а также с другими потенциальными игроками сборной. Немецкий специалист посетил более 20 матчей в разных странах, чтобы оценить форму и потенциал игроков.

Уайт не выступал за сборную Англии с марта 2022 года. Он досрочно покинул Чемпионат мира в Катаре, а затем попросил не вызывать его в сборную.

Тухель, который во время жеребьевки ЧМ-2026 заявил о намерении связаться с Уайтом, выполнил свое обещание. Детали разговора между ними остаются конфиденциальными.

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Источник:
Тelegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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