  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кристал Пэлас – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери планирует ворваться в топ-4

Кристал Пэлас – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После достаточно успешного выступления бирмингемского клуба на прошлой неделе, когда удалось не проиграть "Ливерпулю" и обыграть "Челси", они снова возвращаются к полноценной борьбе за попадание в топ-4.

При хороших обстоятельствах, у них уже после этого тура есть шанс оказаться на желаемом месте, но для этого нужна не только потеря очков от конкурентов, но и самим нужно побеждать. Могут ли они одолеть крепкий "Пэлас" вместе с Жан-Филиппом Матета?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 25 февраля.

Favbet
2.52
3.40
2.86
Узнать больше

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

25 февраля. 21:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Астон Вилла"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Арне Слот назвал главный фактор, который может помочь Салаху выиграть Золотой мяч
yellow-arrow
Ньюкасл уже нашел замену Александеру Исаку
yellow-arrow
Известно, какой бонус получит Ливерпуль от технического спонсора за победу в АПЛ и Лиге чемпионов
Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Оливер Гласнер смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости