Кристал Пэлас – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После достаточно успешного выступления бирмингемского клуба на прошлой неделе, когда удалось не проиграть "Ливерпулю" и обыграть "Челси", они снова возвращаются к полноценной борьбе за попадание в топ-4.

При хороших обстоятельствах, у них уже после этого тура есть шанс оказаться на желаемом месте, но для этого нужна не только потеря очков от конкурентов, но и самим нужно побеждать. Могут ли они одолеть крепкий "Пэлас" вместе с Жан-Филиппом Матета?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 25 февраля.

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Английская Премьер-лига. 27-й тур.

25 февраля. 21:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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