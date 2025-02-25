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Кристал Пэлас – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Унаи Эмери планирует ворваться в топ-4
Getty Images / Global Images Ukraine
После достаточно успешного выступления бирмингемского клуба на прошлой неделе, когда удалось не проиграть "Ливерпулю" и обыграть "Челси", они снова возвращаются к полноценной борьбе за попадание в топ-4.
При хороших обстоятельствах, у них уже после этого тура есть шанс оказаться на желаемом месте, но для этого нужна не только потеря очков от конкурентов, но и самим нужно побеждать. Могут ли они одолеть крепкий "Пэлас" вместе с Жан-Филиппом Матета?
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени во вторник, 25 февраля.
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Английская Премьер-лига. 27-й тур.
25 февраля. 21:30. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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