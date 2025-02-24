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Манчестер Сити планирует подписать голкипера Порту на замену Эдерсону

Англия

Об этом пишет Footmercato

Манчестер Сити планирует подписать голкипера Порту на замену Эдерсону

Getty Images/Global Images Ukraine

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В "Манчестер Сити" этим летом ожидаются серьезные изменения. После неудачного сезона, когда команда уступила в плей-офф Лиги чемпионов мадридскому "Реалу", а также потерпела поражения в ключевых матчах Премьер-лиги, руководство клуба решило прибегнуть к изменениям.

Одной из приоритетных задач для клуба является усиление вратарской позиции. Несмотря на то, что Эдерсон остается основным голкипером "Манчестер Сити", его выступления в этом сезоне были не слишком убедительными. Это заставило главного тренера Пепа Гвардиолу несколько раз отдать предпочтение его дублеру Штефану Ортеге.

По информации Footmercato, "Манчестер Сити" уже определился с кандидатурой нового вратаря. Главной целью клуба является Диогу Кошта, который сейчас выступает за "Порту". 25-летний португалец уже давно привлекает внимание многих топ-клубов Европы, и, похоже, этим летом он наконец-то сменит клубную прописку.

Кошта в текущем сезоне сыграл 33 матча, из которых 15 поединков отыграл на ноль.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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