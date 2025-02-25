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Брайтон - Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Брайтон - Борнмут: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Андони Ираолы в следующем матче чемпионата Англии приедет в гости к "Брайтону" без Ильи Забарного, который получил прямую красную карточку в поединке прошлого тура против "Вулверхэмптона" (0:1). Посмотрим, сможет ли оборона "Борнмута" без украинца, ставшего их незаменимым лидером защиты, сдержать атаку "чаек".
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Матч начнется в 21:30 по киевскому времени в этот вторник, 25-го февраля.
Трансляцию матча вы можете посмотреть эксклюзивно на ОТТ-платформе Setanta Sports, имея подписку.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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