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Брайтон - Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Брайтон - Борнмут: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Брайтон - Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Андони Ираолы в следующем матче чемпионата Англии приедет в гости к "Брайтону" без Ильи Забарного, который получил прямую красную карточку в поединке прошлого тура против "Вулверхэмптона" (0:1). Посмотрим, сможет ли оборона "Борнмута" без украинца, ставшего их незаменимым лидером защиты, сдержать атаку "чаек".

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Английская Премьер-лига. 27-й тур
25 февраля. 21:30. Брайтон. "Амэкс Стэдиум"
"Брайтон" — "Борнмут"
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports

Трансляцию матча вы можете посмотреть эксклюзивно на ОТТ-платформе Setanta Sports, имея подписку.

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Брайтон - Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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