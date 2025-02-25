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Брайтон - Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Брайтон - Борнмут: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.02.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда Андони Ираолы в следующем матче чемпионата Англии приедет в гости к "Брайтону" без Ильи Забарного, который получил прямую красную карточку в поединке прошлого тура против "Вулверхэмптона" (0:1). Посмотрим, сможет ли оборона "Борнмута" без украинца, ставшего их незаменимым лидером защиты, сдержать атаку "чаек".
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Английская Премьер-лига. 27-й тур
25 февраля. 21:30. Брайтон. "Амэкс Стэдиум"
"Брайтон" — "Борнмут"
Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
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