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Реал и ПСЖ заинтересованы в подписании центрального защитника Ливерпуля
Еще не согласовал контракт с "красными"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По информации журналиста Пола Джойса из The Times, Ибраима Конате до сих пор не согласился на условия нового контракта, предложенные ему "Ливерпулем". Действующее соглашение французского защитника с клубом АПЛ действует до 2026 года.
Конате является ключевой фигурой в обороне мерсисайдцев, и его отсутствие в составе заметно влияет на игру команды, особенно рядом с капитаном "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком. Осознавая его важность, клуб предложил новый контракт, чтобы продлить его пребывание на "Энфилде". Однако, несмотря на это предложение, сделанное еще в конце 2024 года, 25-летний игрок до сих пор не дал согласия.
Поскольку контракт Конате завершается менее чем через два года, это привлекло внимание нескольких европейских клубов. "ПСЖ" и "Реал" проявляют интерес к центральному защитнику "Ливерпуля", если 25-летний игрок решит сменить клуб.
Добавим, что в этом сезоне Конате отыграл 29 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.
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