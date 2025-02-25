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Реал и ПСЖ заинтересованы в подписании центрального защитника Ливерпуля

Англия

Еще не согласовал контракт с "красными"

Реал и ПСЖ заинтересованы в подписании центрального защитника Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации журналиста Пола Джойса из The Times, Ибраима Конате до сих пор не согласился на условия нового контракта, предложенные ему "Ливерпулем". Действующее соглашение французского защитника с клубом АПЛ действует до 2026 года.

Конате является ключевой фигурой в обороне мерсисайдцев, и его отсутствие в составе заметно влияет на игру команды, особенно рядом с капитаном "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком. Осознавая его важность, клуб предложил новый контракт, чтобы продлить его пребывание на "Энфилде". Однако, несмотря на это предложение, сделанное еще в конце 2024 года, 25-летний игрок до сих пор не дал согласия.

Поскольку контракт Конате завершается менее чем через два года, это привлекло внимание нескольких европейских клубов. "ПСЖ" и "Реал" проявляют интерес к центральному защитнику "Ливерпуля", если 25-летний игрок решит сменить клуб.

Добавим, что в этом сезоне Конате отыграл 29 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

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Источник:
The Times
Опубликовал: Алексей Полищук
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