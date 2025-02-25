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Энцо Мареска считает, что Челси не должен полагаться исключительно на Коула Палмера

Англия

Главная звезда лондонского клуба сейчас находится не в лучшей форме

Энцо Мареска считает, что Челси не должен полагаться исключительно на Коула Палмера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал форму Коула Палмера в последних матчах.

"Я не думаю, что Коул Палмер волнуется о следующем сезоне и участии "Челси" в Лиге чемпионов. Он сосредоточен на том, чтобы помочь команде. Если у него не все идет хорошо, он тренируется еще упорнее! Мне очень нравится эта черта в его характере. Каждые шесть-семь месяцев футболисты выполняют физический тест. Мы сделали это в начале сезона и на прошлой неделе. Он оказался сильнейшим из всего состава команды. Мы не должны полагаться исключительно на Палмера, у нас должна быть сильная команда. С точки зрения индивидуальных показателей, ему сейчас тяжело. Он, прежде всего, как и все мы, является живым человеком, который иногда может иметь такие периоды в жизни".

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Напомним, что "Челси" перед началом 27-го тура АПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице с 43 очками.

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В этом сезоне Коул Палмер забил 14 голов и отдал 6 ассистов в 26 матчах за "Челси" в чемпионате Англии.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Коул Палмер
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
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