Энцо Мареска считает, что Челси не должен полагаться исключительно на Коула Палмера

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска прокомментировал форму Коула Палмера в последних матчах.

"Я не думаю, что Коул Палмер волнуется о следующем сезоне и участии "Челси" в Лиге чемпионов. Он сосредоточен на том, чтобы помочь команде. Если у него не все идет хорошо, он тренируется еще упорнее! Мне очень нравится эта черта в его характере. Каждые шесть-семь месяцев футболисты выполняют физический тест. Мы сделали это в начале сезона и на прошлой неделе. Он оказался сильнейшим из всего состава команды. Мы не должны полагаться исключительно на Палмера, у нас должна быть сильная команда. С точки зрения индивидуальных показателей, ему сейчас тяжело. Он, прежде всего, как и все мы, является живым человеком, который иногда может иметь такие периоды в жизни".