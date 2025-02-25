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Известно, какой бонус получит Ливерпуль от технического спонсора за победу в АПЛ и Лиге чемпионов

Англия

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Известно, какой бонус получит Ливерпуль от технического спонсора за победу в АПЛ и Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известно, что "Ливерпуль" может получить бонус за победу в АПЛ и Лиге чемпионов от технического спонсора.

Согласно информации от издания The Athletic, мерсисайдцы получат от Nike 2 миллиона фунтов стерлингов, если им удастся выиграть титул Английской Премьер-лиги. Также они могут получить от них еще 2 миллиона за выход в финал Лиги чемпионов и 4 миллиона за победу в самом престижном клубном турнире Европы.

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Напомним, что сезон 2024/25 станет последним для "Ливерпуля", в котором они будут играть в форме от Nike. Со следующего сезона официальным поставщиком формы для "красных" станет Adidas.

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На данный момент "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с отрывом в 11 очков от своего ближайшего соперника за 11 туров до конца. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Арне Слота встретится с "Пари Сен-Жермен".

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Лига чемпионов АПЛ Ливерпуль
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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