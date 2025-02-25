Ньюкасл уже нашел замену Александеру Исаку

Правила АПЛ по прибыльности и устойчивому развитию, вероятно, заставят "Ньюкасл" продать одного или двух игроков, и "сороки" уже знают, кем могут заменить Александера Исака, если тот решит уйти.

"Арсенал" и "Ливерпуль" проявляют интерес к Исаку, хотя маловероятно, что они будут готовы выложить 150 миллионов фунтов за шведа. Однако согласно информации от источников издания CaughtOffside, "Ньюкасл" все равно рассматривает нападающего "Айнтрахта" Уго Экитике как возможную замену Исаку.

Экитике был близок к переходу в "Ньюкасл" во время выступлений за "Реймс", но в итоге выбрал "ПСЖ". То, что интерес "сорок" к нему не угас, свидетельствует о том, что он до сих пор рассматривается как достойный кандидат на замену Исаку.

Контракт Экитике с "Айнтрахтом" действует до июня 2029 года, однако немецкий клуб рассматривает возможность продажи игрока летом не менее чем за 80 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету 22-летнего француза 17 голов и 6 ассистов в 33 матчах во всех турнирах.