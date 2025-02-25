Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арне Слот назвал главный фактор, который может помочь Салаху выиграть Золотой мяч
Египтянин демонстрирует невероятную эффективность в этом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine.
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал главный фактор, который в этом году может помочь Мохамеду Салаху выиграть Золотой мяч.
"Это замечательно, что Мохамед Салах является одним из фаворитов на получение этой индивидуальной награды. Он очень усердно работает ради команды. Он должен продолжать показывать такой же уровень индивидуального мастерства, как он делал это в течение нескольких последних месяцев. Я думаю, что тот, кто выигрывает "Золотой мяч", также должен что-то выиграть с клубом, так что это серьезный вызов для него и команды. Я уверен, что у него будет гораздо больше шансов выиграть Золотой мяч, если мы что-то выиграем в этом сезоне".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что Мохамед Салах забил 30 голов и отдал 21 ассист в 38 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах этого сезона.
Популярное сейчас
- Победа Шахтера, Довбик может летом сменить клуб, Куртуа вернется в сборную. Главные новости за 24 февраля
- Шахтер определил цену, за которую готов продать Судакова, – Caughtoffside
- Намеки на продажу клуба? Источник рассказал об интересе инвесторов Полесья к Черноморцу
- СМИ назвали зарплату Таловерова в Плимуте
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Эффектный Ванат, дубль Филиппова, камбэк Танковского, джокер Назаренко и командный Верес. Символическая сборная 18-го тура УПЛ