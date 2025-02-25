Арне Слот назвал главный фактор, который может помочь Салаху выиграть Золотой мяч

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот назвал главный фактор, который в этом году может помочь Мохамеду Салаху выиграть Золотой мяч.

"Это замечательно, что Мохамед Салах является одним из фаворитов на получение этой индивидуальной награды. Он очень усердно работает ради команды. Он должен продолжать показывать такой же уровень индивидуального мастерства, как он делал это в течение нескольких последних месяцев. Я думаю, что тот, кто выигрывает "Золотой мяч", также должен что-то выиграть с клубом, так что это серьезный вызов для него и команды. Я уверен, что у него будет гораздо больше шансов выиграть Золотой мяч, если мы что-то выиграем в этом сезоне".