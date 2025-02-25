  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гари Невилл сделал прогноз относительно борьбы в АПЛ за места в Лиге чемпионов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гари Невилл сделал прогноз относительно борьбы в АПЛ за места в Лиге чемпионов

Англия

Кто-то не выдержит

Гари Невилл сделал прогноз относительно борьбы в АПЛ за места в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В АПЛ разворачивается ожесточенная борьба за места в Лиге чемпионов - от третьего до десятого места команды разделяют лишь восемь очков.

Гари Невилл поделился своим прогнозом на эту гонку, отметив, что одна из команд может не удержать позицию.

"Думаю, "Ноттингем Форест" просто невероятен - это история сезона, но им будет трудно удержать позицию. Надеюсь, что им это удастся, но чувствую, что им предстоят непростые 12 матчей. Считаю, что "Ман Сити", "Астон Вилла", "Ньюкасл" и "Челси" могут опередить их.

Да, 12 игр - это долгий путь, но для "Ноттингема" это может быть очень сложный период. Было бы замечательно, если бы они удержались там, потому что это было бы невероятно для Премьер-лиги. Мы хотим видеть, как команды, которые были внизу, поднимаются в топ-6 и топ-4 - это то, что нужно лиге.

Что касается "Челси", то здесь 50 на 50. Пока что я ставлю "Сити", "Ньюкасл" и "Виллу" в топ-5, но вполне возможно, что туда войдут "Форест" и "Челси". Борьба очень плотная. "Борнмут" был великолепен в этом сезоне, но не думаю, что они попадут в топ-5", - сказал Невилл.

Добавим, что из-за высоких результатов английских клубов в еврокубках пятое место в АПЛ, вероятно, также даст путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

По теме
yellow-arrow
"Только через мой труп". Артета не собирается сдаваться в борьбе за титул АПЛ
yellow-arrow
Арне Слот назвал главный фактор, который может помочь Салаху выиграть Золотой мяч
yellow-arrow
Ньюкасл уже нашел замену Александеру Исаку
Гари Невилл Лига чемпионов Английская Премьер-лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
25.02.2025 в 12:10
ТО Є ТАК Чи враховуючи, що Челсі у черговій прирві, а лісовички теж просіли Бормут зарано списувати... Хоч перераховану Невілом п'ятірку дуже важко буде посунути!
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
25.02.2025 в 12:10
ТО Є ТАК Чи враховуючи, що Челсі у черговій прирві, а лісовички теж просіли Бормут зарано списувати... Хоч перераховану Невілом п'ятірку дуже важко буде посунути!
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости