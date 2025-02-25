Гари Невилл сделал прогноз относительно борьбы в АПЛ за места в Лиге чемпионов

В АПЛ разворачивается ожесточенная борьба за места в Лиге чемпионов - от третьего до десятого места команды разделяют лишь восемь очков.

Гари Невилл поделился своим прогнозом на эту гонку, отметив, что одна из команд может не удержать позицию.

"Думаю, "Ноттингем Форест" просто невероятен - это история сезона, но им будет трудно удержать позицию. Надеюсь, что им это удастся, но чувствую, что им предстоят непростые 12 матчей. Считаю, что "Ман Сити", "Астон Вилла", "Ньюкасл" и "Челси" могут опередить их. Да, 12 игр - это долгий путь, но для "Ноттингема" это может быть очень сложный период. Было бы замечательно, если бы они удержались там, потому что это было бы невероятно для Премьер-лиги. Мы хотим видеть, как команды, которые были внизу, поднимаются в топ-6 и топ-4 - это то, что нужно лиге. Что касается "Челси", то здесь 50 на 50. Пока что я ставлю "Сити", "Ньюкасл" и "Виллу" в топ-5, но вполне возможно, что туда войдут "Форест" и "Челси". Борьба очень плотная. "Борнмут" был великолепен в этом сезоне, но не думаю, что они попадут в топ-5", - сказал Невилл.

Добавим, что из-за высоких результатов английских клубов в еврокубках пятое место в АПЛ, вероятно, также даст путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне.