"Только через мой труп". Артета не собирается сдаваться в борьбе за титул АПЛ

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о гонке за титул Английской Премьер-лиги.

"В предыдущих 15 матчах мы выиграли 10 матчей и пять раз сыграли вничью, так же, как и "Ливерпуль", но результат в прошлом матче для нас стал настоящим ударом. Мы были чрезвычайно последовательными в течение последних трех с половиной месяцев, учитывая все, через что мы прошли. Реальность такова, что у нас впереди еще есть много игр, в которых мы обязаны побеждать. Это то, что мы собираемся сделать в среду.

Я не собираюсь останавливаться. Только через мой труп! Мы приложим максимум усилий для того, чтобы быть лучше наших соперников и приблизиться к вероятной победе в АПЛ, независимо от того, что случится".