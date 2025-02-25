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"Только через мой труп". Артета не собирается сдаваться в борьбе за титул АПЛ

Англия

Наставник канониров дал комментарий о решающем отрезке сезона для его команды

"Только через мой труп". Артета не собирается сдаваться в борьбе за титул АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался о гонке за титул Английской Премьер-лиги.

"В предыдущих 15 матчах мы выиграли 10 матчей и пять раз сыграли вничью, так же, как и "Ливерпуль", но результат в прошлом матче для нас стал настоящим ударом. Мы были чрезвычайно последовательными в течение последних трех с половиной месяцев, учитывая все, через что мы прошли. Реальность такова, что у нас впереди еще есть много игр, в которых мы обязаны побеждать. Это то, что мы собираемся сделать в среду.

Я не собираюсь останавливаться. Только через мой труп! Мы приложим максимум усилий для того, чтобы быть лучше наших соперников и приблизиться к вероятной победе в АПЛ, независимо от того, что случится".

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Напомним, что "Арсенал" с 53 очками отстает от "Ливерпуля" в АПЛ на 11 пунктов, имея в запасе еще один матч.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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