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Главный тренер Арсенала рассказал, сможет ли их юная звезда сыграть в следующем матче
А также поделился информацией относительно возвращения вингеров
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На пресс-конференции накануне матча против "Ноттингем Форест" главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился последними новостями относительно травмированных.
Одной из главных кадровых тревог после матча с "Вест Хэмом" была ситуация с Итаном Нванери, который не смог доиграть встречу.
"С Итаном Нванери все хорошо. Он просто почувствовал судороги во время игры против "Вест Хэма", что неудивительно, учитывая, что его нагрузка в последние недели была очень разной", - отметил Артета.
Что касается Букайо Сака и Габриэля Мартинелли, то Артета сообщил, что их восстановление идет хорошо.
"Сака и Мартинелли прогрессируют очень хорошо, но пока рано для возвращения к игре", - сказал Артета.
Добавим, что матч "Ноттингем Форест" - "Арсенал" состоится в среду, 26 февраля, в 21:30 по киевскому времени.
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