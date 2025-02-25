Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команде Аморима нужно побеждать, чтобы суметь попасть в места, которые отправят "МЮ" к участию в еврокубках следующего сезона, а для "Ипсвича" этот матч - шанс выйти из опасной зоны вылета из АПЛ.

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Матч начнется в 21:30 по киевскому времени в среду, 26 февраля.

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