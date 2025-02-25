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Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Манчестер Юнайтед - Ипсвич Таун: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.02.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Adam Davy / PA Images via Getty Images
Команде Аморима нужно побеждать, чтобы суметь попасть в места, которые отправят "МЮ" к участию в еврокубках следующего сезона, а для "Ипсвича" этот матч - шанс выйти из опасной зоны вылета из АПЛ.
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Матч начнется в 21:30 по киевскому времени в среду, 26 февраля.
Трансляцию матча вы можете посмотреть эксклюзивно на ОТТ-платформе Setanta Sports при наличии подписки.
Если у вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также просмотреть обзор опасных моментов.
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