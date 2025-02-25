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Тренер Ньюкасла требует от своих подопечных идеальной игры в матче с Ливерпулем

Англия

Менеджер "сорок" ставит амбициозную цель перед командой

Тренер Ньюкасла требует от своих подопечных идеальной игры в матче с Ливерпулем

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау накануне матча с "Ливерпулем" прокомментировал встречу с лидерами турнирной таблицы в АПЛ и оценил борьбу за место в еврокубковой зоне.

"Нам нужна почти идеальная игра против "Ливерпуля". Я думаю, что мы должны отталкиваться от поединка с "Манчестер Сити", когда нам не удалось реализовать свой план. Мы должны исправить ошибки. На "Энфилде" всегда замечательная атмосфера во время матчей, но нам необходимо выйти на газон этого стадиона с одной целью — показать агрессивную игру. Нам нужно, чтобы каждая часть нашей игры работала".

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"Сейчас в чемпионате идет очень интересная борьба за попадание в еврокубки на следующий сезон. С нами ведут борьбу много интересных команд. Некоторые проводят выдающийся сезон, но мы сосредоточены на собственных целях", — добавил английский специалист.

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Отметим, что "Ньюкасл" на данный момент находится на пятом месте в чемпионате Англии с 44 очками. "Ливерпуль", который возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имеет в своем активе 64 зачетных балла.

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Ливерпуль Ньюкасл Эдди Хау
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Источник:
Newcastle United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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