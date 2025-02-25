Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Ньюкасла требует от своих подопечных идеальной игры в матче с Ливерпулем
Менеджер "сорок" ставит амбициозную цель перед командой
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау накануне матча с "Ливерпулем" прокомментировал встречу с лидерами турнирной таблицы в АПЛ и оценил борьбу за место в еврокубковой зоне.
"Нам нужна почти идеальная игра против "Ливерпуля". Я думаю, что мы должны отталкиваться от поединка с "Манчестер Сити", когда нам не удалось реализовать свой план. Мы должны исправить ошибки. На "Энфилде" всегда замечательная атмосфера во время матчей, но нам необходимо выйти на газон этого стадиона с одной целью — показать агрессивную игру. Нам нужно, чтобы каждая часть нашей игры работала".
"Сейчас в чемпионате идет очень интересная борьба за попадание в еврокубки на следующий сезон. С нами ведут борьбу много интересных команд. Некоторые проводят выдающийся сезон, но мы сосредоточены на собственных целях", — добавил английский специалист.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Отметим, что "Ньюкасл" на данный момент находится на пятом месте в чемпионате Англии с 44 очками. "Ливерпуль", который возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имеет в своем активе 64 зачетных балла.
Популярное сейчас
- Португальский журналист: Трудно иметь такого нестабильного вратаря как Трубин
- "Не соответствует уровню клуба". Экс-игрок Наполи жестко раскритиковал Довбика
- Победа Шахтера, Довбик может летом сменить клуб, Куртуа вернется в сборную. Главные новости за 24 февраля
- Есть ли какие-то обновления по Мудрику? Ответ наставника Челси
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- "Я хотел бы играть за национальную сборную": защитник ДАК 1904 - о международной карьере и варианте возвращения в УПЛ