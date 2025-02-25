Венгер - о Салахе: Он исключительный футболист

Арсен Венгер оценил уровень игры вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в этом сезоне.

"Что больше всего мне нравится в его карьерном пути, то это то, что он становится лучше и лучше с каждым последующим годом. Раньше он мог создать шесть моментов, но забить лишь один гол, сейчас он забивает два гола, имея две возможности в матче. Этот парень исключительный. Он нашел баланс между постоянным желанием забивать и способностью создавать моменты для партнеров по команде".