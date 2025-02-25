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Венгер - о Салахе: Он исключительный футболист

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Венгер - о Салахе: Он исключительный футболист

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Арсен Венгер оценил уровень игры вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в этом сезоне.

"Что больше всего мне нравится в его карьерном пути, то это то, что он становится лучше и лучше с каждым последующим годом. Раньше он мог создать шесть моментов, но забить лишь один гол, сейчас он забивает два гола, имея две возможности в матче. Этот парень исключительный. Он нашел баланс между постоянным желанием забивать и способностью создавать моменты для партнеров по команде".

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Добавим, что в этом сезоне Мохамед Салах провел 38 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, отметившись 30 голами и 21 ассистом. Его действующий контракт с "красными" истекает в конце июня 2025 года.

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Арсен Венгер Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
beIN SPORTS
Опубликовал: Андрей Журба
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