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Венгер - о Салахе: Он исключительный футболист
Легендарный французский специалист в восторге от египтянина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Арсен Венгер оценил уровень игры вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в этом сезоне.
"Что больше всего мне нравится в его карьерном пути, то это то, что он становится лучше и лучше с каждым последующим годом. Раньше он мог создать шесть моментов, но забить лишь один гол, сейчас он забивает два гола, имея две возможности в матче. Этот парень исключительный. Он нашел баланс между постоянным желанием забивать и способностью создавать моменты для партнеров по команде".
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Добавим, что в этом сезоне Мохамед Салах провел 38 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, отметившись 30 голами и 21 ассистом. Его действующий контракт с "красными" истекает в конце июня 2025 года.
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