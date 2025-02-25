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Манчестер Сити готовит кадровую революцию на лето
Назревают большие перемены
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Sky Sports Саша Тавольери, "Манчестер Сити" уже несколько месяцев работает над масштабной внутренней перестройкой, которая позволит Пепу Гвардиоле получить обновленный состав, готовый вернуть чемпионский титул в следующем сезоне.
Гвардиола планирует избавиться от игроков, которые, по его мнению, уже достигли пика формы и не смогут выйти на свой лучший уровень снова. Руководство клуба уже уведомило соответствующих футболистов о необходимости найти новую команду. В список входят: Джек Грилиш, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Джон Стоунз, Матео Ковачич, Илкай Гюндоган и вратарь Эдерсон. Ожидается, что все они покинут "Этихад" уже в начале летнего трансферного окна.
В свою очередь, "Сити" активно работает над подписанием новых игроков, переговоры по которым продолжаются еще с первой половины сезона. В защите приоритетным вариантом является Андреа Камбьясо из "Ювентуса". Также ведутся переговоры с Самуэле Риччи - одним из лучших центральных полузащитников Серии А в этом сезоне, а также с центрбеком Усманом Диоманди.
Еще одной важной задачей для "Сити" является подписание Флориана Виртца, которого рассматривают как замену Де Брюйне.
Напомним, что после 26-ти сыгранных матчей "Ман Сити" занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ с 44 очками.
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