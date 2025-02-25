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Манчестер Сити готовит кадровую революцию на лето

Англия

Назревают большие перемены

Манчестер Сити готовит кадровую революцию на лето

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист Sky Sports Саша Тавольери, "Манчестер Сити" уже несколько месяцев работает над масштабной внутренней перестройкой, которая позволит Пепу Гвардиоле получить обновленный состав, готовый вернуть чемпионский титул в следующем сезоне.

Гвардиола планирует избавиться от игроков, которые, по его мнению, уже достигли пика формы и не смогут выйти на свой лучший уровень снова. Руководство клуба уже уведомило соответствующих футболистов о необходимости найти новую команду. В список входят: Джек Грилиш, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Джон Стоунз, Матео Ковачич, Илкай Гюндоган и вратарь Эдерсон. Ожидается, что все они покинут "Этихад" уже в начале летнего трансферного окна.

В свою очередь, "Сити" активно работает над подписанием новых игроков, переговоры по которым продолжаются еще с первой половины сезона. В защите приоритетным вариантом является Андреа Камбьясо из "Ювентуса". Также ведутся переговоры с Самуэле Риччи - одним из лучших центральных полузащитников Серии А в этом сезоне, а также с центрбеком Усманом Диоманди.

Еще одной важной задачей для "Сити" является подписание Флориана Виртца, которого рассматривают как замену Де Брюйне.

Напомним, что после 26-ти сыгранных матчей "Ман Сити" занимает 4 место в турнирной таблице АПЛ с 44 очками.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Джек Грилиш Андреа Камбьязо
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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