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Ливерпуль – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Эдди Хау нацелен наконец-то вернуться в топ-4

Ливерпуль – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сейчас "сороки" находятся на расстоянии одной победы, а возможно даже и ничьей, чтобы вернуться в топ-4, как это было 2 года назад. Команда в прошлом сезоне из-за травм частично провалилась, но сейчас мы снова видим очень крепкий "Ньюкасл".

Однако хватит ли их командной мощи, чтобы создать проблемы "Ливерпулю" на "Энфилде"? Этот вопрос открыт.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 26 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Ньюкасл"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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