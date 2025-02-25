Ливерпуль – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Сейчас "сороки" находятся на расстоянии одной победы, а возможно даже и ничьей, чтобы вернуться в топ-4, как это было 2 года назад. Команда в прошлом сезоне из-за травм частично провалилась, но сейчас мы снова видим очень крепкий "Ньюкасл".

Однако хватит ли их командной мощи, чтобы создать проблемы "Ливерпулю" на "Энфилде"? Этот вопрос открыт.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 26 февраля.

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