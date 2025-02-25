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Ливерпуль – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эдди Хау нацелен наконец-то вернуться в топ-4
Getty Images / Global Images Ukraine
Сейчас "сороки" находятся на расстоянии одной победы, а возможно даже и ничьей, чтобы вернуться в топ-4, как это было 2 года назад. Команда в прошлом сезоне из-за травм частично провалилась, но сейчас мы снова видим очень крепкий "Ньюкасл".
Однако хватит ли их командной мощи, чтобы создать проблемы "Ливерпулю" на "Энфилде"? Этот вопрос открыт.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 26 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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