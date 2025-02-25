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Ливерпуль определил идеального кандидата на замену Энди Робертсона

Англия

Левый защитник "Ньюкасла"

Ливерпуль определил идеального кандидата на замену Энди Робертсона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Льюис Холл рассматривается "красными" как потенциальная летняя покупка. Руководство клуба видит в нем как краткосрочную, так и долгосрочную замену Робертсону.

Основное преимущество англичанина перед другими вариантами - он уже имеет опыт выступлений на высоком уровне. Некоторые другие кандидаты еще недостаточно закалены, а другие уже приближаются к своему пику и не могут стать долгосрочным решением.

Еще один важный фактор - статус воспитанника английского футбола. В связи с возможными уходами нескольких "доморощенных" игроков этим летом "Ливерпулю" нужно заполнить квоту, и Холл может решить эту проблему.

Сделка возможна лишь в том случае, если "Ньюкасл" не квалифицируется в Лигу чемпионов. Холл проводит великолепный сезон, он стал ключевым игроком "сорок", оправдав ожидания после перехода из "Челси" в 2023 году за примерно 30 миллионов фунтов. "Ньюкасл" может требовать за вдвое больше этой суммы.

Добавим, что в этом сезоне 20-летний Холл отдал 5 ассистов в 33 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах.

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Ливерпуль Ньюкасл Эндрю Робертсон
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Источник:
AnfieldWatch
Опубликовал: Алексей Полищук
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