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Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот попытается избежать сокращения расстояния между своей командой на "Арсеналом"
Getty Images / Global Images Ukraine
Конечно, некоторые вопросы к игре мерсисайдцев в последнее время появляются, но там, где что-то не получается, включается индивидуальное мастерство отдельных исполнителей, причем как в атаке, так и обороне.
Матч против "сорок" обещает быть непростым, но даже если что-то пойдет не так, у мерсисайдцев всегда есть запасной план, за счет которого можно добывать нужный результат.
Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 26 февраля.
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Английская Премьер-лига. 27-й тур.
26 февраля. 22:15. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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