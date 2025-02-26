Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Конечно, некоторые вопросы к игре мерсисайдцев в последнее время появляются, но там, где что-то не получается, включается индивидуальное мастерство отдельных исполнителей, причем как в атаке, так и обороне.

Матч против "сорок" обещает быть непростым, но даже если что-то пойдет не так, у мерсисайдцев всегда есть запасной план, за счет которого можно добывать нужный результат.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 26 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.57 4.90 6.10 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

26 февраля. 22:15. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Ньюкасл" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.