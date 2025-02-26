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Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Арне Слот попытается избежать сокращения расстояния между своей командой на "Арсеналом"

Ливерпуль – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Конечно, некоторые вопросы к игре мерсисайдцев в последнее время появляются, но там, где что-то не получается, включается индивидуальное мастерство отдельных исполнителей, причем как в атаке, так и обороне.

Матч против "сорок" обещает быть непростым, но даже если что-то пойдет не так, у мерсисайдцев всегда есть запасной план, за счет которого можно добывать нужный результат.

Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени в среду, 26 февраля.

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Английская Премьер-лига. 27-й тур.

26 февраля. 22:15. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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