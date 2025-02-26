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Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Микель Артета без нападающих старается не отставать от "Ливерпуля"
Getty Images / Global Images Ukraine
Огромные проблемы "канониров" в атаке обусловлены травмами, которые в последнее время буквально уничтожили весь атакующий потенциал этого коллектива. Но надо находить другие способы.
С "Лестером" героем стал Микель Мерино, с "Вест Хэмом" такого героя не нашлось, а найдется ли он в матче с "Форест"?
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 26 февраля.
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Английская Премьер-лига. 27-й тур.
26 февраля. 21:30. Ноттингем. "Сити Граунд"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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