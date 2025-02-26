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Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Микель Артета без нападающих старается не отставать от "Ливерпуля"

Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Огромные проблемы "канониров" в атаке обусловлены травмами, которые в последнее время буквально уничтожили весь атакующий потенциал этого коллектива. Но надо находить другие способы.

С "Лестером" героем стал Микель Мерино, с "Вест Хэмом" такого героя не нашлось, а найдется ли он в матче с "Форест"?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 26 февраля.

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Английская Премьер-лига. 27-й тур.

26 февраля. 21:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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