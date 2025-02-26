Ноттингем Форест – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Огромные проблемы "канониров" в атаке обусловлены травмами, которые в последнее время буквально уничтожили весь атакующий потенциал этого коллектива. Но надо находить другие способы.

С "Лестером" героем стал Микель Мерино, с "Вест Хэмом" такого героя не нашлось, а найдется ли он в матче с "Форест"?

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 26 февраля.

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4.00 3.45 2.01 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

26 февраля. 21:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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