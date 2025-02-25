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Тренер Манчестер Сити высказался о будущем Де Брюйне в команде

Англия

Специалист рассказал о полузащитнике Манчестер Сити

Тренер Манчестер Сити высказался о будущем Де Брюйне в команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов о будущем полузащитника команды Кевина Де Брюйне.

"То, что произойдет, в основном принадлежит Кевину и клубу", - заявил Гвардиола. "Он исключительный игрок, был, есть и, надеюсь, будет таким".

Кевин в текущем сезоне сыграл 27 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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