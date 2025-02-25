Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Слот высказался о будущем Салаха в Ливерпуле
Я очень надеюсь, что он продолжит сотрудничество (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал будущее правого вингера команды Мохамеда Салаха.
"Новый контракт? Если Салах будет играть очень хорошо, тем ценнее он станет! Если бы он играл не так хорошо, возможно, мы бы задумались, хотим ли мы, чтобы он продолжил. Я очень надеюсь, что он продолжит сотрудничество".
Напомним, что у Салаха с "красными" контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Португальский журналист: Трудно иметь такого нестабильного вратаря как Трубин
- "Не соответствует уровню клуба". Экс-игрок Наполи жестко раскритиковал Довбика
- Победа Шахтера, Довбик может летом сменить клуб, Куртуа вернется в сборную. Главные новости за 24 февраля
- Пеп Гвардиола требует от Манчестер Сити три трансфера на лето
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Клуб Второй лиги официально получил нового тренера
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000