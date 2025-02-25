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Слот высказался о будущем Салаха в Ливерпуле

Англия

Я очень надеюсь, что он продолжит сотрудничество (с)

Слот высказался о будущем Салаха в Ливерпуле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал будущее правого вингера команды Мохамеда Салаха.

"Новый контракт? Если Салах будет играть очень хорошо, тем ценнее он станет! Если бы он играл не так хорошо, возможно, мы бы задумались, хотим ли мы, чтобы он продолжил. Я очень надеюсь, что он продолжит сотрудничество".

Напомним, что у Салаха с "красными" контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Ливерпуль Мохамед Салах Арне Слот
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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