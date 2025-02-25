Слот высказался о будущем Салаха в Ливерпуле

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал будущее правого вингера команды Мохамеда Салаха.

"Новый контракт? Если Салах будет играть очень хорошо, тем ценнее он станет! Если бы он играл не так хорошо, возможно, мы бы задумались, хотим ли мы, чтобы он продолжил. Я очень надеюсь, что он продолжит сотрудничество".