Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арне Слот рассказал о кадровой ситуации клуба перед матчем с Ньюкаслом
Поединок состоится 26 февраля
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с "Ньюкаслом".
По словам нидерландского специалиста, полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер, получивший повреждение в матче против "Манчестер Сити", должен восстановиться на матч с "Ньюкаслом".
"Да, я думаю, он [будет доступен]. Он будет тренироваться с нами сегодня", — сказал Слот.
За мерсисайдцев не выйдут Конор Брэдли и Джо Гомес. Первый выбыл на несколько недель.
"Он выбыл на несколько недель. Я не могу сказать точно, на сколько, но очевидно, что он получил травму мышц и ему потребуется время, прежде чем он вернётся", - заявил Слот.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч "Ливерпуля" с "Ньюкаслом" состоится 26 февраля и начнётся в 22:15 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Приговор озвучен. Известно, сколько матчей Борнмута Забарный пропустит из-за дисквалификации
- Португальский журналист: Трудно иметь такого нестабильного вратаря как Трубин
- Победа Шахтера, Довбик может летом сменить клуб, Куртуа вернется в сборную. Главные новости за 24 февраля
- Ираола: Забарный может пропустить почти 4 матча. Вы хотите, чтобы мы сказали игрокам не бросаться на такие мячи?
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Судаков назвал чемпионат, в котором хотел бы попробовать свои силы