Арне Слот рассказал о кадровой ситуации клуба перед матчем с Ньюкаслом

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем с "Ньюкаслом".

По словам нидерландского специалиста, полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер, получивший повреждение в матче против "Манчестер Сити", должен восстановиться на матч с "Ньюкаслом".

"Да, я думаю, он [будет доступен]. Он будет тренироваться с нами сегодня", — сказал Слот.

За мерсисайдцев не выйдут Конор Брэдли и Джо Гомес. Первый выбыл на несколько недель.

"Он выбыл на несколько недель. Я не могу сказать точно, на сколько, но очевидно, что он получил травму мышц и ему потребуется время, прежде чем он вернётся", - заявил Слот.

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Матч "Ливерпуля" с "Ньюкаслом" состоится 26 февраля и начнётся в 22:15 по киевскому времени.