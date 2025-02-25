Украинский легионер стал одним из быстрых центральных защитников в АПЛ, отыгравших более 900-та минут

Украинский легионер стал одним из быстрых центральных защитников в Английской Премьер-Лиге, отыгравших более 900-та минут

Защитник "Борнмута" Илья Забарный стал вторым быстрым защитником в турнире. Его максимальная скорость достигла 34,15 км/час. Быстрее оказался защитник "Кристал Пэлас" Максанс Лакруа со скоростью 34,45 км/час.

На третьем месте расположился защитник "Ноттингем Фореста" Мурилло. Он показал максимальную скорость 33,92 км/час.

Замыкают ТОП-5 защитник "Вулверхэмптона" Мэт Доэрти и центральный защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате. Их скорости 33,78 км/час и 33,57 км/час соответственно.

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Напомним, что Илья Забарный в матче против "Вулверхэмптона" на 31-й минуте получил первую красную карточку в АПЛ. За это защитника дисквалифицировали на 3 матча турнира.