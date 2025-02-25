Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал сокращение рабочих мест в клубе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался об очередном сокращении рабочих мест в клубе.

"Мы должны решить все проблемы в клубе. Одна из важных частей - это то, как мы оказались в такой ситуации.

Это во многом связано с отсутствием успеха команды. Мы - двигатель клуба. Я хочу улучшить команду, достичь успеха", - сказал специалист.