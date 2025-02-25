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Главный тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал сокращение рабочих мест в клубе
Мы должны решить все проблемы в команде (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался об очередном сокращении рабочих мест в клубе.
"Мы должны решить все проблемы в клубе. Одна из важных частей - это то, как мы оказались в такой ситуации.
Это во многом связано с отсутствием успеха команды. Мы - двигатель клуба. Я хочу улучшить команду, достичь успеха", - сказал специалист.
Напомним, что клуб планирует сократить около 150-200 рабочих мест после консультаций с работниками. Это станет дополнением к 250 сокращениям, которые были проведены в прошлом году.
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