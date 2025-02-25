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Тренер Тоттенхэма рассказал о состоянии футболистов перед матчем с Манчестер Сити
Матч состоится 26 февраля
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Тоттенхэма" рассказал о состоянии футболистов перед матчем с "Манчестер Сити".
Главный тренер Анже Постекоглу сообщает, что все игроки восстановились после субботней победы над "Ипсвич Таун", и "аналогичный состав" будет в матче с "Манчестер Сити".
Не сыграют защитники Бен Дэвис. Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, а также нападающие Доминик Соланке и Ришарлисон
"Мы надеялись, что Бен Дэвис, возможно, будет готов к этой игре, но он не сможет принять в ней участие. У нас семидневный перерыв (после матча с "Сити"), так что он пропустит игру.
Ришарлисон, Кристиан Ромеро, Доминик Соланке и Микки ван де Вен "все очень хорошо восстанавливаются", а возвращение в строй ожидается "в ближайшие семь-десять дней". Пара из них уже тренируется, но в течение этого периода мы начнём включать их в состав на матчи", - сказал тренер "Тоттенхэма".
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Матч между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити" состоится 26 февраля в 21:30 по киевскому времени.
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