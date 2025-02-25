Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брентфорд – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Команда Томаса Франка попытается одержать долгожданную победу в домашних стенах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги нас ждет украинское дерби. "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать на своем поле "Эвертон" Виталия Миколенко.
Матч, который, бесспорно, достоин внимания украинского зрителя, ведь существует большой шанс того, что оба наших соотечественника выйдут на этот поединок в стартовых составах своих коллективов.
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 26 февраля.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports OTT
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Журналист назвал зарплаты украинских комментаторов на MEGOGO, Setanta и УПЛ ТВ
- Два представителя клубов УПЛ не вернулись с зимних сборов в Украину
- Ассистент Максимова попытался объяснить удаление главного тренера Ворсклы
- Пеп Гвардиола требует от Манчестер Сити три трансфера на лето
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Португальский журналист: Трудно иметь такого нестабильного вратаря как Трубин