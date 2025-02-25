Брентфорд – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги нас ждет украинское дерби. "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать на своем поле "Эвертон" Виталия Миколенко.

Матч, который, бесспорно, достоин внимания украинского зрителя, ведь существует большой шанс того, что оба наших соотечественника выйдут на этот поединок в стартовых составах своих коллективов.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 26 февраля.

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