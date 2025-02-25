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Брентфорд – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Команда Томаса Франка попытается одержать долгожданную победу в домашних стенах

Брентфорд – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги нас ждет украинское дерби. "Брентфорд" Егора Ярмолюка будет принимать на своем поле "Эвертон" Виталия Миколенко.

Матч, который, бесспорно, достоин внимания украинского зрителя, ведь существует большой шанс того, что оба наших соотечественника выйдут на этот поединок в стартовых составах своих коллективов.

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени в среду, 26 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports OTT

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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