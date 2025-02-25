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Ливерпуль и Арсенал хотят приобрести форварда Ньюкасла, за которого клуб требует 150 млн фунтов
Александер Исак летом может сменить клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ливерпуль" и "Арсенал" проявили заинтересованность в приобретении нападающего "Ньюкасла" Александера Исака. Об этом сообщает Mirror.
Оба клуба планируют предпринять попытку подписать 25-летнего шведа во время летнего трансферного окна.
"Сороки" не горят желанием расставаться со своим звездным форвардом, поэтому они установили на него заоблачную цену в 150 миллионов фунтов. Кроме того, клуб работает над продлением контракта с Исаком, который сейчас рассчитан до лета 2028 года.
Александер в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.
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