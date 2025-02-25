Тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим ответил, ощущает ли он давление на себе на "Олд Траффорд".

Португальский наставник отметил болельщиков "Манчестер Юнайтед" и похвалил их за поддержку. Также он не чувствует на себя давления на домашнем стадионе

"Я не чувствую давления. Болельщики на "Олд Траффорд" потрясающие, ты чувствуешь это каждый раз, когда приходишь туда, чувствуешь поддержку. До самого конца. Иногда в одном тайме у тебя есть одна игра, и ты чувствуешь, что болельщики так сильно этого хотят. Поэтому я не чувствую давления, мы должны перестать думать о последних играх. Это новая игра, это может быть новая история. Так что давайте играть", - сказал Аморим.

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Напомним, сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 15-е место с 30-ю очками. Следующий матч команда проведёт на домашнем поле против "Ипсвича".