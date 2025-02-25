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"Это фантастическая команда". Тренер Манчестер Сити поделился ожиданиями от матча против Тоттенхэма
Гвардиола поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура АПЛ против "Тоттенхэма".
"Тоттенхэм" - это фантастическая команда", - отметил Гвардиола. - "Они играют в очень быстрый и интенсивный футбол, особенно когда на поле есть Джеймс Мэддисон. Результаты говорят об одном, а мнение команды противоположное", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится завтра, 26 февраля. Старт - в 21:30 по Киеву.
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