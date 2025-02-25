  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ назвала игрока, у которого была наибольшая скорость в матче Арсенал – Вест Хэм. Видео
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ назвала игрока, у которого была наибольшая скорость в матче Арсенал – Вест Хэм. Видео

Англия

Неожиданно

АПЛ назвала игрока, у которого была наибольшая скорость в матче Арсенал – Вест Хэм. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

АПЛ назвала игрока, у которого была наибольшая скорость в матче "Арсенал – Вест Хэм."

В матче турнира самая высокая скорость была зафиксирована у вратаря хозяев Давида Райи. Голкипер пробежал в штрафную со скоростью 32,7 км/час.

Эта скорость была выше, чем у полузащитника "Вест Хэма" Ворд-Прауса. АПЛ показала видео:

Напомним, что "Арсенал" проиграл домашний матч против "Вест Хэма" со счётом 0:1. Победный гол забил Джаррод Боуэн на 44-й минуте.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Давид Райа играет за "Арсенал" с 2023 года. Сначала он присоединился на правах аренды из "Брентфорда", а через сезон стал игроком "канониров".

По теме
yellow-arrow
Тренер Манчестер Сити рассказал, сыграет ли Холанд в матче против Тоттенхэма
yellow-arrow
Экс-защитник Манчестер Юнайтед назвал нынешнего футболиста клуба, которого несправедливо критиковали
yellow-arrow
Ливерпуль и Арсенал хотят приобрести форварда Ньюкасла, за которого клуб требует 150 млн фунтов
Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Давид Райя
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости