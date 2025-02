АПЛ назвала игрока, у которого была наибольшая скорость в матче Арсенал – Вест Хэм. Видео

АПЛ назвала игрока, у которого была наибольшая скорость в матче "Арсенал – Вест Хэм."

В матче турнира самая высокая скорость была зафиксирована у вратаря хозяев Давида Райи. Голкипер пробежал в штрафную со скоростью 32,7 км/час.

Эта скорость была выше, чем у полузащитника "Вест Хэма" Ворд-Прауса. АПЛ показала видео:

Did you know David Raya clocked the fastest sprint in Arsenal v West Ham, at 32.7km/h? ???? pic.twitter.com/fqaxPGLYEJ