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АПЛ назвала игрока, у которого была наибольшая скорость в матче Арсенал – Вест Хэм. Видео
Неожиданно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ назвала игрока, у которого была наибольшая скорость в матче "Арсенал – Вест Хэм."
В матче турнира самая высокая скорость была зафиксирована у вратаря хозяев Давида Райи. Голкипер пробежал в штрафную со скоростью 32,7 км/час.
Эта скорость была выше, чем у полузащитника "Вест Хэма" Ворд-Прауса. АПЛ показала видео:
Did you know David Raya clocked the fastest sprint in Arsenal v West Ham, at 32.7km/h? ???? pic.twitter.com/fqaxPGLYEJ— Premier League (@premierleague) February 25, 2025
Напомним, что "Арсенал" проиграл домашний матч против "Вест Хэма" со счётом 0:1. Победный гол забил Джаррод Боуэн на 44-й минуте.
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Давид Райа играет за "Арсенал" с 2023 года. Сначала он присоединился на правах аренды из "Брентфорда", а через сезон стал игроком "канониров".
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