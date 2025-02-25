Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" назвал нынешнего футболиста клуба, которого несправедливо критиковали.

По словам Рио Фердинанда, важный футболист, которого несправедливо критиковали – полузащитник Бруно Фернандеш.

"Я думаю, что они — команда Чемпионшипа, когда он не играет. Иногда это команда первого дивизиона. Бруно сильно недооценивают. Все эти разговоры о том, что он не подходит на роль капитана, попытки найти недостатки в его игре.

Его критикуют за язык его тела. Да, там можно было бы что-то улучшить, но это из-за разочарования. Если люди выполняют свою работу, мне не нужно идти туда и показывать им, как выполнять свою работу.

Мне на самом деле его жаль, в каком-то смысле. Ни один игрок Премьер-лиги не создал больше моментов с тех пор, как он подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" — ни Кевин Де Брюйне , никто", — сказал он в интервью "Рио Фердинанд представляет".