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Тренер Манчестер Сити рассказал, сыграет ли Холанд в матче против Тоттенхэма

Англия

Мы узнаем об этом после тренировки (с)

Тренер Манчестер Сити рассказал, сыграет ли Холанд в матче против Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, сыграет ли нападающего Эрлинг Холанд в матче против "Тоттенхэма".

"Сыграет ли Холанд? Сегодня вечером мы узнаем об этом после тренировки. Я надеюсь, что да, но я еще не знаю. Он чувствует себя лучше, но последние две игры он не мог сыграть. Посмотрим завтра", - сказал Гвардиола.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится завтра, 26 февраля. Старт - в 21:30 по Киеву.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Тоттенхэм
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