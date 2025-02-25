Тренер Манчестер Сити рассказал, сыграет ли Холанд в матче против Тоттенхэма

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, сыграет ли нападающего Эрлинг Холанд в матче против "Тоттенхэма".

"Сыграет ли Холанд? Сегодня вечером мы узнаем об этом после тренировки. Я надеюсь, что да, но я еще не знаю. Он чувствует себя лучше, но последние две игры он не мог сыграть. Посмотрим завтра", - сказал Гвардиола.