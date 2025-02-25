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Тренер Манчестер Сити рассказал, сыграет ли Холанд в матче против Тоттенхэма
Мы узнаем об этом после тренировки (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, сыграет ли нападающего Эрлинг Холанд в матче против "Тоттенхэма".
"Сыграет ли Холанд? Сегодня вечером мы узнаем об этом после тренировки. Я надеюсь, что да, но я еще не знаю. Он чувствует себя лучше, но последние две игры он не мог сыграть. Посмотрим завтра", - сказал Гвардиола.
Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" состоится завтра, 26 февраля. Старт - в 21:30 по Киеву.
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